Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как постичь искусство быть сильным и научиться высыпаться за пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

У самурая нет цели, есть только путь, а его оружие — это не меч, но дух, растворенный в пустоте… Смысл этих и других профильных истин может вкусить каждый клиент специфических ретритов. И такие есть не только в Японии. Например, в британском заповеднике Broughton Sanctuary на бархатистых зеленых холмах проводятся не только стандартные йога-классы. Но и глубокие погружения в искусство быть сильным, осознанным и живым.

Основной организатор, как сообщается, самурай в 16-м поколении, у которого нет детей, а потому он стремится передать свои знания всем достойным желающим. Ретрит рассчитан на четыре дня, все самурайские удовольствия с проживанием обойдутся одному клиенту примерно $1,5 тыс. А это тренировки, медитации, лесные практики, купания и самое главное — установление контакта с мечом. Все, чтобы успокоить блуждающий ум. Журналист The Times, недавно опробовавший все это на себе, признался, что существенно покопался в своем сердце и душе.

А в Германии можно стать настоящим послушником буддистского монастыря. На время. Недельный ретрит обойдется €1 тыс. И у него схожая концепция: кунг-фу, цигун, медитация, жизнь без гаджетов, дисциплина и работа с телом и сознанием. Как добавляют любители таких практик, это обещает ускоренное восстановление, но ретриты нужно подбирать с умом, ведь самое главное в них — мастер, у которого должен быть солидный бекграунд и впечатляющий меч.

Риск смерти снизился. Но не у всех

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Жители четырех из пяти стран могут выдохнуть. Для них риск смерти от хронических заболеваний за 10 лет существенно снизился. По крайней мере, на это указывают исследование, опубликованное в журнале Lancet. Ученые установили, что вероятнее всего проблемы с сердцем, сосудами и рак не грозят женщинам в Японии и мужчинам в Сингапуре. А вот в Афганистане и южноафриканском Эсватини картина не такая радужная.

В списке счастливчиков около 150 государств, среди них Дания, Египет, Китай, Бразилия, Россия и другие. Ключевыми факторами этой тенденции специалисты называют широкий доступ к более эффективному лечению и препаратам, вакцинацию и запреты ряда государств на алкоголь и никотин.

Но не все так радужно. Вместе с тем даже в странах с высоким уровнем дохода, например, в США и Германии наблюдалось снижение темпов улучшения ситуации. Все из-за растущего числа других заболеваний — болезни Альцгеймера, деменции и алкогольной зависимости — подчеркивают ученые.

А летом 2025 года американские ученые выявили еще один тренд, который напрямую связан со снижением ранней смертности. Так, на 20% опустить показатели помогают короткие прогулки. Всего 15 минут в день быстрым темпом помогают куда лучше, чем неспешный и длительный променад.

Мозг одинаково воспринимает цвета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глубокий синий, нежно-розовый, красные оттенки лилового и пурпурный — все эти цвета мы воспринимаем одинаково. К такому выводу пришли ученые из университета Тюбингена. При помощи МРТ исследователи составили картину зрительной активности мозга, показывая кольца разного цвета испытуемым. После на основе этих данных они обучили компьютерную модель угадывать цвета, которые видит другая группа. И компьютер смог определить не только оттенок, но даже его яркость.

Выяснилось также, что не все нейроны реагируют одинаково: есть более чувствительные к красному или синему. Новая работа предполагает, что нет индивидуального восприятия мира, своего рода карта цветов универсальна для всех. А как же быть со спором 10-летней давности о легендарном платье? Тогда интернет взорвался, разделившись на два лагеря: одни видели сине-черный наряд, другие — бело-золотой. На самом деле платье было синим, но феномен ученые объясняли разным восприятием освещения. Люди, которые видели белый цвет, считали, что на платье падает дневной свет, и их мозг автоматически вычитал синие оттенки.

Новое исследование может улучшить разработки компьютерных интерфейсов, технологий дополненной реальности и помочь людям с нарушениями зрения. Однако восприятие оттенков может меняться ещё в зависимости от возраста, запахов и даже времени года. Поэтому можно предположить, что цвет бедра испуганной нимфы каждый понимает по-своему.

Как выспаться за пять часов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Так делать не нужно, но иногда приходится. Сон по пять часов не самое лучшее и здоровое, но порой единственное, что у нас есть. Не первый десяток лет жители мегаполисов задаются вопросом, можно ли хакнуть свой сон, чтобы вставать хоть немного отдохнувшими?

На такой экстренный случай есть несколько приемов. Например, режим так называемого полифазного сна, когда рекомендуемая норма разбивается на несколько коротких периодов. По некоторым данным, Леонардо да Винчи спал по 15 минут каждые 4 часа. Однако медицинских доказательств того, что полифазный сон лучше традиционного, нет.

Чтобы выспаться за пять часов, человек должен соблюдать гигантский список запретов и вынести из спальни практически все — телевизор, телефон, комнатные цветы, гантели, если вдруг захочется энергично позаниматься, и другие отвлекающие предметы. А вот коврик для йоги можно оставить.

Обращаться к техникам осознанного дыхания рекомендуется. Еще существует так называемое когнитивное перемешивание. Представляете любое слово, и на каждую его букву подбираете новые слова. Цель — как можно больше бессмыслицы, чтобы быстрее уснуть. Ученые советуют просыпаться в быструю фазу сна, когда мы видим сновидения, определить, когда именно это случится помогут мобильные приложения и гаджеты, но точность не 100%. Как резюмируют в научном сообществе, качество важнее количества, но лучше всё-таки пересмотреть свои отношения со сном.

Эмоции и старение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эмпатия — тонкая нить, из которой сотканы отношения. Она незаменима в бизнесе: руководитель видит, что команда перегорела еще до того, как столкнется с цифрами. И знает, что улыбка не всегда означает радость. В Journal of neuroscience опубликована занимательная работа. Ученые полагают, что по мере того как люди становимся старше, они склонны видеть позитивные эмоции там, где их нет, а окружающие кажутся счастливее, чем они есть на самом деле.

600 взрослых добровольцев прошли небольшое тестирование, где участникам показывали картинки с разными выражениями лиц. У тех, кто был постарше, исследователи обнаружили значительные изменения в областях мозга, которые помогают обрабатывать эмоциональную информацию и принимать решения. Фотографии с нейтральными или даже сердитыми лицами они чаще описывали как «он улыбается» или «он радуется».

Звучит мило, но у этой радужной новости есть обратная сторона. Такой позитивный уклон, как подчеркивают ученые, связан с ранними изменениями в работе мозга и может оказаться скрытым сигналом начинающейся деменции. То есть улыбка, которой нет, становится не просто приятной иллюзией, а предвестником серьезных перемен.

Пока научное сообщество спорит, могут ли такие тесты стать инструментом для диагностики и подтвердится ли связь между розовыми очками и старением? Или шанс видеть мир чуточку светлее это просто последний подарок мозга? Даже если свет ненастоящий.

Анна Кулецкая