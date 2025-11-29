Российская армия поразила инфраструктуру военного аэродрома на Украине

Российские военнослужащие ударили по нескольким объектам на Украине. Среди — инфраструктура военного аэродрома, а также места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары пришлись по 157 районам в зоне спецоперации. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Российские силы ПВО, по данным Минобороны, за сутки сбили две управляемые ракеты «Нептун» и 158 дронов ВСУ.