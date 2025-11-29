В России учредили премию в области математики имени Колмогорова

С 2026 года в России начнут вручать премию в области математики имени Андрея Колмогорова. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Три премии в размере 8 млн руб. каждая будут вручать раз в три года за выдающиеся достижения в области фундаментальной математики, прикладной математики и математических проблем информатики, а также в области математических проблем механики и физики.

Кандидатов будут выдвигать ученые советы вузов или научных организаций. Лауреатов определит правительство России на основании решения специального совета при Министерстве науки и высшего образования.

Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря за год до вручения премии. Церемония вручения приурочена ко Дню математика, который отмечают в России 1 декабря.

Андрей Колмогоров — советский ученый, один из выдающихся математиков XX века. Совместно с другими специалистами стал основоположником современной теории вероятностей.