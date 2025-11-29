Во Владикавказе столкнулись два самосвала, водитель госпитализирован

Во Владикавказе в полдень произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей марки «Шахман». Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: МВД по РСО-Алания

Водитель самосвала, двигавшийся по улице Поляничко от поселка Попов Хутор в направлении Владикавказа, выехал на встречную полосу и столкнулся с аналогичным транспортным средством. За рулем встречного грузовика находился мужчина 1990 года рождения, который ехал из города в сторону Попова Хутора.

Пытаясь избежать столкновения, водитель 1990 года рождения свернул вправо в поле, где его автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчину выбросило из кабины. Второго водителя извлекли из транспортного средства и в тяжелом состоянии доставили в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция Северной Осетии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность на дорогах.

Тат Гаспарян