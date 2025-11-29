Два человека пострадали при ударе дронов по автомобилю в Брянской области

ВСУ атаковали село Стратива в Брянской области с помощью дронов-камикадзе, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Удар пришелся по гражданскому автомобилю, который находился в движении. Двое мирных жителей получили осколочные ранения. Мужчин доставили в больницу, где медики оказали им всю необходимую помощь.

Также поврежден автомобиль «Газель». На месте работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор.

Накануне в небе над Брянской областью были сбиты 13 беспилотников. Шесть из них — в ночь на 29 ноября, еще семь — в течение дня. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.