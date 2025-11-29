В МВД рассказали о четырех фразах, которые мошенники любят говорить детям

В МВД России предупредили о методах телефонного мошенничества, направленного на детей. Злоумышленники часто представляются учителями, сотрудниками школ или кружков, чтобы выманить у ребенка информацию о финансах родителей, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Там также выделили четыре ключевые фразы, которые помогут детям распознать мошенников.

К таким фразам относятся: «Срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «Родители попали в беду, помоги прямо сейчас», «Назови номер карты мамы или папы» и «Передай мне код, который придет на телефон». Это типичные приемы мошенников, которые давят на ребенка и пытаются изолировать его от взрослых, чтобы получить доступ к банковским счетам или аккаунтам.

В МВД подчеркнули, что настоящие сотрудники банков, полиции или государственных органов никогда не запрашивают личные данные и коды подтверждения по телефону. Поэтому детям важно объяснить, что при возникновении подобных просьб следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем родителям или в полицию по номеру 102.