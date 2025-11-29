В Ярославской области браконьер застрелил лосиху с лосенком

В Угличском округе полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в отношении 50-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ведомство сообщили, что в поле недалеко от деревни Цыбино найдены останки лося. Сотрудники уголовного розыска выявили подозреваемого, который без разрешительных документов застрелил самку лося и ее лосенка. Ущерб от незаконной охоты составил 640 тыс. руб. Полицейские изъяли ружье, патроны, ножи и туши животных из машины подозреваемого.

«Подозреваемым даны признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова