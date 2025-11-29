В подмосковном цеху по переработке отходов обнаружили тело младенца

В цеху по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе обнаружили тело новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью младенца, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Тело ребенка обнаружили 28 ноября. Оно находилось в отходах, которые привез мусоровоз. Сейчас устанавливаются личность и местонахождение матери, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр и назначили экспертизы.

Источник РЕН ТВ сообщил, что тело ребенка в одеяле нашел один из сотрудников комплекса, который располагается в деревне Сахарово. По его словам, на теле младенца нет признаков насильственной смерти.