Уголовное дело возбудили в Петербурге после нападения на фельдшера

По факту нападения на фельдшера скорой помощи возбуждено уголовное дело. Предполагаемый нарушитель помещен в изолятор, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ, побои или насильственные действия. Инцидент произошел вечером 26 ноября. Во дворе дома по Владимирскому проспекту заметили лежащего мужчину, его сознание было спутано. При оказании помощи он нанес удары по голове фельдшеру.

В тот момент подозреваемый был не трезв, его поместили в изолятор. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Татьяна Титаева