Главу Сакского района Крыма арестовали на два месяца по делу о получении взятки

Киевский суд в Симферополе арестовал главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева до 28 января 2026 года. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 2 млн руб., сообщили в пресс-службе ГСУ СКР Крыма и Севастополя.

Глава Сакского района Крыма Владислав Хаджиев

Фото: Администрация Сакского района Республики Крым Глава Сакского района Крыма Владислав Хаджиев

Фото: Администрация Сакского района Республики Крым

Следствие установило, что в августе господин Хаджиев предложил знакомому гендиректору фирмы дать ему взятку в размере 10% от цены контракта. Взамен глава администрации района предложил покровительствовать бизнесу, помогая этой компании заключать контракты с администрациями сельсоветов Сакского района. Владислав Хаджиев также пообещал, что выполненные по договорам работы будут принимать беспрепятственно.

Согласно материалам дела, за сентябрь и октябрь администрации сельсоветов Сакского района заключили контракты с указанной фирмой на общую сумму свыше 26 млн руб. После того как работы приняли, Владислав Хаджиев потребовал от директора компании взятку. Однако 27 ноября главу района задержали сотрудники МВД в момент, когда он получал в автомобиле взятку в размере 2 млн руб.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также возможные иные эпизоды коррупционной деятельности Владислава Хаджиева.