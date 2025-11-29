На дорогах Ярославской области заработали новые камеры

В Ярославской области на трассах начали работать четыре новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паук». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Камеры появились на дороге «Обход г. Гаврилов-Яма» (на перекрестке с дорогой «Гаврилов-Ям-Гагарино»), на трассе Р-151 «Ярославль-Рыбинск» (в районе Григорьевского), на дороге «Ярославль - Заячий Холи - а/д Иваново - Писцово - Гаврилов Ям - Ярославль (до дер. Шопша)» (в районе Федоровского), на дороге Р-153 «Углич-Ростов» (поворот на Ново).

Комплексы фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров, нарушение правил пользования телефоном водителем.

Алла Чижова