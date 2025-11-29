В Грузии оппозиционного политика Элисашвили задержали при попытке поджога суда

В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия – Лело» Александр Элисашвили. Его подозревают в попытке поджечь здание канцелярии городского суда. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает местный Sputnik.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Элисашвили

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Александр Элисашвили

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

По данным полиции, утром 29 ноября господин Элисашвили, скрыв лицо под маской, разбил молотком стекло входной двери здания и проник внутрь. Он разлил бензин по периметру помещения, а также на технику и документы, собираясь устроить пожар. Сотрудникам охраны суда удалось предотвратить ЧП.

При задержании оппозиционер оказал сопротивление и начал стрельбу. Ранен один из судебных приставов, его госпитализировали. Александр Элисашвили также получил травмы.

Полиция изъяла у оппозиционера оружие. Возбуждено уголовное дело о попытке повреждения или уничтожения чужой вещи (ст. 187 УК Грузии).

Господин Элисашвили уже проходит по делу об избиении человека. Кроме того, летом 2024 года, будучи депутатом парламента, он напал с кулаками на председателя фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе. Из-за статуса депутата уголовное преследование в отношении него не началось.