WSJ: переговоры Дмитриева и Уиткоффа держали в секрете от чиновников США

Чиновники США не всегда были в курсе деталей переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (второй слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй справа)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (второй слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй справа)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

По словам собеседников WSJ, переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа длились девять месяцев. При этом чиновники из отдела по контролю за санкциями в Минфине США нередко узнавали подробности этих встреч от британских коллег.

В преддверии августовского саммита РФ и США на Аляске Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф обсуждали возможный обмен заключенными, заявили источники WSJ. По их словам, ЦРУ и Госдеп США не были проинформированы о переговорах по обмену в полной мере.

Спустя несколько дней после саммита в Анкоридже Разведывательный и ситуационный центр ЕС передал отчет некоторым высокопоставленным лицам национальной безопасности Европы. По данным газеты, содержание документа «шокировало» европейских чиновников, поскольку в нем описывались подробности коммерческих и экономических планов, которые США реализовывали совместно с Россией. Среди них — добыча редкоземельных металлов в Арктике, пишет WSJ.

26 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных разговоров представителей РФ и США. Как утверждает агентство, одна из них — запись разговора Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, вторая — Кирилла Дмитриева и господина Ушакова. В беседе с «Ъ» помощник президента России заявил, что утечка вряд ли произошла от участников разговора. В свою очередь, господин Дмитриев назвал стенограмму разговора с Юрием Ушаковым фейком.