На реконструкцию водозабора в поселке Новый в Марий Эл направят 184,8 млн рублей

На выполнение работ по реконструкции водозабора и строительству сетей водопровода с закольцовкой в поселке Новый Медведевского района Республики Марий Эл выделили 184,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить строительство наружных сетей водоснабжения, насосной станции, резервуара для воды, системы электроснабжения и наружного видеонаблюдения, а также провести благоустройство территории.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Администрация Медведевского муниципального района. Источником финансирования является местный бюджет.

Влас Северин