Бизнес отреагировал на «эффект Долиной»

«Бургер Кинг» отказался развозить заказы по адресу в Хамовниках, где расположена квартира Ларисы Долиной. Сеть заведений быстрого питания сообщила “Ъ FM”, что в собственном приложении возможность доставки приостановили после судебного решения по делу о мошенничестве с недвижимостью певицы. До этого собственный маркетинговый креатив по квартирному вопросу разместил бренд «Много лосося». Там сообщили про «сет Долиной», который после оплаты забирают обратно без возврата денег. Отозвался и агрегатор Aviasales, в его Telegram-канале появилось сообщение со словами «родители родили меня на свет, но не купили квартиру, теперь вместо оплаты ипотеки я путешествую». Вечером 28 ноября пост в канале «Бургер Кинг Россия» за считанные минуты собрал несколько тысяч реакций и комментариев.

Ограничение будет действовать, пока деньги покупательнице полностью не вернут, говорит глава отдела маркетинговых коммуникаций «Бургер Кинг» Диана Халилова: «Для нас это нестандартный шаг. Решились, потому что история Ларисы Долиной — это не просто частный случай. К сожалению, она задала опасный тренд, когда подобные действия могут восприниматься как норма. Наш поступок — способ вернуть фокус общественного внимания на самих пострадавших и на суть проблемы. Абсолютно не ограничиваем право жильцов дома на заказ нашей еды. Такая возможность сохраняется через агрегаторы. Это не блокировка конкретного адреса, а временная приостановка прямой доставки именно от нашего имени — ключевое отличие. В нашем собственном приложении "Бургер Кинг" ограничили доставку. Естественно, это затрагивает остальных жильцов. Дискриминацию мы в данном случае исключаем, так как заказать нашу продукцию возможно через доставку агрегаторов».

Ранее в «Википедии» появилась страница об «эффекте Долиной», на которой рассказывается о мошеннической схеме с привлечением продавцов пенсионного возраста. Результаты судебной тяжбы активно обсуждаются в блогосфере. Общий ущерб по делу с учетом банковских комиссий и расходов на сделку превышает 317 млн руб. С жалобами на сложности с продажей жилья выступили и коллеги Долиной по артистическому цеху. Одним из самых эмоциональных стало заявление певицы Славы, которая сообщила, что народную артистку теперь «терпеть не может». Это обобщенная и лаконичная версия высказывания.

Что касается доставки вопперов по адресу в Хамовниках, с правовой точки зрения жильцы дома могут оспорить решение сети фастфуда, объясняет руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов: «История с Ларисой Долиной просто подсветила те проблемы, которые есть именно с точки зрения правоприменительной практики. "Бургер Кинг" пытается привлечь к себе внимание. Очевидно, что ни одна служба доставки не может дискриминировать жителей конкретного дома по адресу или конкретного потребителя просто потому, что он был задействован в судебном решении.

История с Ларисой Долиной заслуживает внимания, но не более чем экспертов в плане юриспруденции и правоприменения. Но простым потребителям не стоит опасаться каких-то ограничений, потому что, если любой из сервисов доставки попробует ограничить право потребителя просто из-за какого-то адреса, это, безусловно, повлечет ответственность как с точки зрения защиты прав, так и с точки зрения антимонопольного законодательства. Юристы "Бургер Кинг" взвесили возможные санкции и поняли, что заплатить штраф в 100 или 200 тыс. руб. — приемлемая история. Конечно, можно заявлять идущие вразрез с здравым смыслом инициативы, надеясь на привлечение внимания к своему бренду».

27 ноября суд в подмосковной Балашихе не удовлетворил жалобу потерпевшей Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной. Жилье оставили в собственности певицы. А вот в США подобный спор с участием звезды завершился более успешно для несостоявшегося покупателя. Суд постановил, что 86-летний продавец должен выплатить почти $2 млн певице Кети Перри за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. В 2020 году она договорилась о покупке жилья за $15 млн, но пожилой человек попытался аннулировать сделку, сославшись на аффективное состояние.

