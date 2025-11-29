Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские военнослужащие ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. При атаке применялось высокоточное оружие и БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, удар был нанесен в ответ на «террористические атаки» на гражданские объекты РФ со стороны Украины. Цели удара вооруженных сил России были достигнуты, уточнили в Минобороны. Все объекты поражены.

За неделю с 22 по 28 ноября, согласно сводке Минобороны, по объектам на Украине были нанесены один массированный и шесть групповых ударов. Уничтожены предприятия военной промышленности страны, объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА, а также места хранения безэкипажных катеров.