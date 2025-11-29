Татарстан занимает третье место в России по наименьшему уровню бедности

Республика Татарстан занимает третье место среди регионов России по наименьшему уровню бедности, уступая только Ямало-Ненецкому автономному округу и Санкт-Петербургу, сообщил «Интерфаксу» министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова отметила, что лишь 3,8% населения республики имеют доходы ниже прожиточного минимума. Она добавила, что важным инструментом в борьбе с бедностью являются социальные контракты. По ее словам, эти договоры предлагают различные варианты поддержки: от пособий при поиске работы до поддержки личного хозяйства и предпринимательства. Максимальная сумма помощи может достигать 350 тыс. руб.

Она также добавила, что семьи в Татарстане активно используют эту меру. На 20 ноября 2024 года было заключено около 4,4 тыс. социальных контрактов. К октябрю 2025 года у 83% участников повысился среднедушевой доход, а у 66% доходы превысили прожиточный минимум.

