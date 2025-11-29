Один человек погиб, троих увезли в больницу после ДТП на трассе в Удмуртии

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson на трассе Воткинск—Шаркан: один из них погиб, трое — госпитализированы. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. В числе пострадавших двухлетний ребенок.

ДТП произошло вечером 28 ноября. 50-летний водитель Santa Fe при обгоне в зоне запрещающего знака выехал на встречную полосу и столкнулся с Tucson. Он погиб до приезда скорой помощи. Пассажир Santa Fe — двухлетний ребенок — перевозился без детского кресла. Несовершеннолетний с травмами госпитализирован. В медучреждение также доставлены пострадавшие 43–летний водитель Tucson и его 40–летняя пассажирка.

«Силами МЧС проводилась деблокировка погибшего и пострадавших»,— говорится в сообщении. По факту дорожной аварии проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.