Смольный предоставит 14 млн рублей на развитие отечественных медтехнологий

Власти Санкт-Петербурга окажут материальную поддержку компаниям на развитие конкурентоспособных отечественных медицинских технологий. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Субсидии предоставят юрлицам, занимающимся научными исследованиями и разработкой, подготовкой кадров высшей квалификации. Благодаря поддержке Смольного они смогут компенсировать затраты, понесенные в 2025 году в связи с выполнением научных проектов. Компании будут определены по результатам конкурса.

Максимальный размер субсидии на один проект установлен в размере миллиона рублей. В текущем году из городского бюджета готовы выделить 14 млн рублей.

Татьяна Титаева