В Татарстане завершают уборочную кампанию, осталось обработать 77 тыс. га полей

В Татарстане почти завершена уборочная кампания. Осталось обработать около 77 тыс. га, из которых 59 тыс. га заняты подсолнечником. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Уже собрано около 475 тыс. тонн семян подсолнечника при средней урожайности 20 ц/га. Также продолжается уборка кукурузы на площади 18,4 тыс. га, что составляет 33% от запланированного объема. На сегодняшний день собрано 262 тыс. тонн кукурузы при средней урожайности 69 ц/га.

Уборка сахарной свеклы завершена. Всего накопано 2,6 млн тонн корнеплодов с урожайностью 486 ц/га. На перерабатывающие предприятия уже доставлено 1,1 млн тонн сырья, из которого произведено 158 тыс. тонн сахара. Однако еще предстоит перевезти более 1,4 млн тонн клубней.

Влас Северин