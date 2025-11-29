Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Оренбуржья лишился почти 1 млн рублей, пытаясь получить интим-услуги

В Оренбургской области задержана подозреваемая в хищении почти 1 млн руб. под видом оказания эскорт-услуг. Преступление было совершено в Саракташском районе. Об этом сообщает региональное УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию обратился 25-летний потерпевший, который сообщил, что решил воспользоваться услугами девушки по вызову. В телефонном разговоре она попросила его предоставить номер банковской карты и код из сообщения. После этого с его счета сняли 980 тыс. руб., и он обратился в полицию.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой, 34-летней жительницы Пензенской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов