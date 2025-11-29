В Ярославской области газ пришел еще в две деревни

В Ярославской области в деревнях Тараканово и Синицыно Мышкинского округа началось подключение домов к газовым сетям. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Возможность подключения к газу получили 72 дома. Ранее были введены в эксплуатацию межпоселковые и распределительные сети протяженностью более 20 км.

«Всего с начала года ввели четыре межпоселковых газопровода в Мышкинском, Большесельском и Борисоглебском округах общей протяженностью более 62 километров. Это создало условия для газификации 13 населенных пунктов и 570 домов»,— рассказал Михаил Евраев.

Работы по газификации в Мышкинском округе выполняли специалисты АО «Газпром газораспределение Ярославль» в рамках государственной программы развития газоснабжения на 2021–2025 годы. Заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Баланцев отметил, что жители Тараканова и Синицына теперь могут отказаться от дров, угля и баллонного газа, что снизит их затраты на коммунальные услуги.

В правительстве области сообщили, что подключить дома жители могут по программе догазификации, которой в регионе уже воспользовались 9694 домовладения.

Антон Голицын