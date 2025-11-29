РБК: «Единая Россия» провела социологические замеры кандидатов на выборы

«Единая Россия» провела социологические замеры среди 30 потенциальных кандидатов, которые могут войти в «пятерку» партийного списка на выборах в Госдуму 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Состав группы из пяти человек на данный момент обсуждается предварительно, сообщил один из источников. По его словам, в списке, по которому «Единая Россия» начала проводить социологические замеры, числится председатель партии Дмитрий Медведев. Вероятно, именно он станет первым номером среди кандидатов от партии, уточнили собеседники РБК.

Среди кандидатов, которые проходили социологические замеры, — министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель МИД Мария Захарова, военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, глава Еврейской автономной области Мария Костюк, замминистра обороны, глава фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева.

По словам источников, окончательную версию списка определят непосредственно перед предвыборным съездом, и прохождение «замеров» не означает, что кандидаты попадут в «пятерку» от партии на выборах. Если в окончательном списке будет Сергей Лавров, то туда вряд ли попадет Мария Захарова, пояснили собеседники РБК. Как добавил один из них, в окончательном списке вряд ли будут числиться Анна Цивилева и Мария Костюк.