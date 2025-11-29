Володин напомнил о вступающих в силу в декабре законах

С декабря в России вступают в силу новые законы, направленные на совершенствование миграционной политики и усиление безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В тестовом режиме начнется сбор биометрических персональных данных у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу, где технически это возможно. Эта мера необходима для апробации дополнительных правил въезда и выезда из страны.

С 28 ноября изменились условия получения медицинского полиса для иностранных граждан. Теперь бесплатную медпомощь мигранты смогут получать только после пяти лет легальной работы на территории России.

С 17 ноября действует закон, ужесточающий ответственность за преступления против государственной безопасности. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы — предусмотрено за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность. Кроме того, отменены сроки давности по таким преступлениям, а уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Вячеслав Володин подчеркнул, что эти меры призваны защитить граждан, особенно детей, и повысить безопасность страны.

Еще одним нововведением стала поддержка некоммерческих организаций, работающих с ветеранами специальных военных операций. НКО получат статус социально ориентированных и смогут рассчитывать на государственную и муниципальную поддержку, направленную на реабилитацию, профессиональное обучение и психологическую помощь ветеранам и их семьям.

Также расширяется информирование граждан о мерах социальной поддержки через портал «Госуслуги». В перечень жизненных ситуаций, при наступлении которых автоматически будут приходить уведомления, добавлены потеря работы и достижение предпенсионного возраста.

С 14 декабря размещение средств государственных корпораций, фондов персональной ответственности туроператоров, Агентства по страхованию вкладов, а также открытие эскроу-счетов для долевого строительства будет разрешено только в банках с установленным минимальным кредитным рейтингом.

В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, где детально прописаны формы и порядок проверок. Там также закреплен режим постоянного контроля и предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона.