В Самаре жители дома на Подшипниковой пожаловались на яму во дворе и затопленные трубы

Прокуратура проверит информацию о поврежденной бесхозной трубе и затопленных коммуникациях на улице Подшипниковой в Самаре. Соответствующее обращение направили в контрольный орган после жалоб местных жителей. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.

В августе 2025 года при замене асфальта коммунальные службы обнаружили аварию на сетях горячего водоснабжения и раскопали двор у дома №15 на улице Подшипниковой. После этого была выявлена неисправность на сетях холодного водоснабжения.

Аварии устранили, но проблема с затоплением не была решена. Ресурсоснабжающие организации утверждают, что ситуация не связана с их сетями. Предположительно, вода, которая приводит к затоплению, поступает из бесхозной дренажной трубы, и ее нужно тампонировать. В связи с этим РСО обратились в прокуратуру.

Георгий Портнов