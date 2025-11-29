План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 97%

В Татарстане выполнили 97% от годового плана по вводу жилья: введено более 3,1 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В коммерческом строительстве сдано только 42% от годового объема — 89 домов общей площадью 707 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки сдано 20 из 35 домов, что составляет 93% от плана.

В индивидуальном жилищном строительстве сдано чуть более 17 тыс. домов общей площадью почти 2,3 млн кв. м.

Влас Северин