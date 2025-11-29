Синоптик Вильфанд: зима не торопится в европейскую часть России

Зима пока не приходит в европейскую часть России, где в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил высокий температурный фон конца ноября поступлением теплых воздушных масс из Атлантики и Средиземного моря. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах температура превысит климатическую норму на 4–8 °С.

Особенно заметна аномалия в Приволжском федеральном округе и на Урале, добавил господин Вильфанд, где в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся на 8–10 градусов выше нормы.

По словам синоптика, резкое повышение температуры в регионе может привести к неблагоприятным метеорологическим условиям. В Свердловской и южных районах Тюменской областей ожидаются снег, мокрый снег и гололед, а в Челябинской области — дождь с переходом в мокрый снег и гололед.