Новый кинотеатр в ижевском ТЦ «Мой Порт» откроется до конца декабря

Новый лазерный кинотеатр сети «Синема 5» откроется в ижевском торговом центре «Мой Порт» до конца декабря. Как сообщает пресс-служба кинопрокатчика, сейчас устанавливаются конструкции кинозалов и заливаются полы. Вместимость кинотеатра — 536 мест. Будет функционировать семь залов: пять уровня «Комфорт», один «Вип» и один «Стандарт».

Согласно ценовой политике, детский билет будет стоить 350 руб. Установлена специальная цена 300 руб. для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и членов их семей, студентов, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи. Основной тариф еще не представлен.

Кинозалы сети «Синема 5» расположены без учета Ижевска в 20 городах РФ, в число которых входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Самара и другие населенные пункты. По данным официального сайта кинопрокатчика, первый кинотеатр был открыт в 2010 году.