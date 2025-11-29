Польша подняла в воздух истребители из-за тревоги на Украине

Польские военнослужащие утром 29 ноября подняли в воздух дежурные истребители якобы из-за «активности» России на Украине. По сигналу тревоги были подняты пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования польской армии в X.

Примерно через час после начала операции она завершилась, истребители вернулись на аэродромы. Воздушная тревога, пишет ТАСС, объявлялась на всей территории Украины.