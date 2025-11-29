В Самаре смягчен приговор мошеннице, оформившей на соседей кредиты на 1,6 млн рублей

Самарский областной суд сократил срок заключения местной жительнице, осужденной за мошенничество с деньгами соседей (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Вместо трех лет она проведет в колонии два с половиной года. Основанием для смягчения приговора стало сотрудничество со следствием. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие выяснило, что двое неустановленных лиц предложили осужденной, которая ранее вложила деньги в инвестпроекты и потеряла их, участвовать в преступной схеме. Она согласилась, рассчитывая вернуть средства.

Злоумышленники проинструктировали женщину через мобильное приложение банка. Затем она обманула соседей по дому, которых знает много лет, убедила их отдать ей свои телефоны и оформила кредиты на их счета. Деньги переводились на ее счет и далее — на счета соучастников.

Преступница причинила потерпевшим ущерб на сумму 1,6 млн руб. Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам лишения свободы. Но защита оспорила это решение и добилась смягчения наказания.

Георгий Портнов