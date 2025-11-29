У жителя Ленобласти изъяли 31 куст конопли и более 400 граммов частей растения

Наркоплантацию обнаружила полиция в частном доме в Мшинском сельском поселении Лужского района Ленобласти. Оттуда изъяли 31 куст конопли, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

По подозрению в незаконном изготовлении наркотических веществ задержали 50-летнего местного жителя, возбуждены дела по ст. 228 УК РФ и 231 УК РФ. По информации полиции, он переоборудовал часть своего дома под ферму для выращивания наркосодержащего растения. На месте также обнаружили оборудование для культивирования растений и мобильные телефоны, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

Правоохранители направили на экспертизу все изъятое. Ими реализуются мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенного вещества.

Татьяна Титаева