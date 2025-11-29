В Оренбурге на главной площади города начали устанавливать новогоднюю елку

Установка новогодней елки стартовала на площади имени Ленина в Оренбурге. Рабочие собирают металлический каркас, который станет основой для дерева. Об этом сообщает администрация.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Одновременно с этим в сквере у Дома Советов продолжаются работы по созданию новогоднего городка. Устанавливаются домики для маркета еды и праздничные инсталляции, включая карету, самовар и фонарики.

Особое внимание уделяют фотозоне в виде тоннеля из сверкающих цифр, которая пользуется популярностью у горожан. В сквере украшают деревья гирляндами и световыми элементами, а гостей встречает инсталляция в виде зайца с подарком.

Также планируется установить всесезонную горку с пластиковым покрытием для катания на тюбингах. Металлический каркас уже смонтирован, продолжаются работы по обустройству полотна горки. Кроме того, на площади имени Ленина собран ледовый каток.

Открытие Новогоднего городка и ярмарки еды запланировано на 20 декабря, а главная городская елка будет открыта 26 декабря.

Георгий Портнов