СК возбудил дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей-спортсменов

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело после дорожной аварии с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду. В больницу с различными травмами доставили трех человек, в том числе двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, водитель автобуса, в котором ехали дети в возрасте от 10 до 14 лет, не справился с управлением в условиях гололеда. Следователи допрашивают представителей компании-перевозчика, водителя и очевидцев происшествия. Также истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспорта перед выпуском на линию. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям подрядной организации, ответственной за содержание трассы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло утром 29 ноября на трассе Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе. Автобус, в котором из Магнитогорска в Челябинск ехала детская футбольная команда на соревнования, съехал в кювет и опрокинулся.

Проверку по факту ДТП также проводит прокуратура Агаповского района. «Будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, будут установлены причины и условия произошедшего, приняты меры к защите прав пострадавших»,— сообщает надзорное ведомство.