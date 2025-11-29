В Самаре на главу УК завели дело из-за долга за электричество на 2,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении директора самарской управляющей компании ООО «ИНИАН». Руководителю вменяется причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка показала, что с сентября 2024 по сентябрь 2025 года директор компании не оплачивала электроэнергию, хотя жители многоквартирных домов вносили средства на эти цели. В итоге накопился долг на сумму более 2,5 млн руб.

Прокуратура передала материалы проверки в органы предварительного расследования, которые возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Георгий Портнов