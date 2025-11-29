Выдано первое разрешение на строительство в рамках КРТ Тихий Компрос в Перми

ООО «Комфорт и Функциональность» (входит в холдинг «Брусника») получило первое разрешение на строительство жилого комплекса «Юность» в рамках комплексного развития территории (КРТ) Тихий Компрос. Об этом сообщается в телеграм-канале минимущества Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

Проект реализуется в контуре улиц Солдатова, Емельяна Ярославского и Лодыгина, он включает в себя строительство двух зданий: башни и секционного дома, спроектированных так, чтобы совместно с существующими зданиями формировать единый городской квартал. Входная площадь будет окружена зелеными насаждениями и украшена арт-объектом. На второй площади появятся амфитеатр и водный объект. Двор будет оборудован несколькими игровыми площадками для разных возрастных групп, зонами тихого отдыха и спортивной площадкой.

Напомним, что осенью прошлого года с компанией группы «Брусника» был заключен договор о КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также ул. Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. В обязательства застройщика входит расселение пяти аварийных домов, расположенных в границах территорий, который на сегодняшний день реализован на 70%.