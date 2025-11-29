Под Магнитогорском перевернулся автобус с детской футбольной командой

В Челябинской области автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в дорожно-транспортное происшествие. Погибших нет. Шестерых детей осматривают медики, их состояние уточняется, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 29 ноября на 181 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В автобусе находилось 37 человек. Это детская футбольная команда, которая ехала из Магнитогорска в Челябинск на соревнования.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Состояние шестерых детей уточняют медики в автомобилях скорой помощи.