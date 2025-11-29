Студенты из Татарстана стали победителями Гран-при XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты Татарстана стали обладателями Гран-при фестиваля «Студенческая весна»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Студенты Татарстана стали обладателями Гран-при фестиваля «Студенческая весна»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Церемония закрытия прошла 28 ноября 2025 года в Баскет-холле в Казани.

В общекомандном зачете первое место заняли студенты из Саратовской области, второе — из Чувашской Республики, а третье — из Республики Саха (Якутия). Победители получили денежную премию в 100 тыс. руб.

Фестиваль собрал более 2 тыс. участников из 82 регионов России. За два конкурсных дня студенты представили более 900 номеров, которые оценивали более 50 экспертов.

Влас Северин