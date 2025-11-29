«Почта России» с декабря изменит правила оформления международных посылок

В «Почте России» с 1 декабря 2025 года вступят в силу новые правила оформления международных отправлений. Согласно уведомлению на сайте компании, первую букву в штриховом почтовом идентификаторе для международных отправлений «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М» изменят с «R» на «L».

Технологическое изменение будет введено во исполнение решения Всемирного почтового союза (ВПС), уточняли в «Почте России». «Этим переходом ВПС декларирует свой приоритет на качество электронного отслеживания отправлений»,— добавили в компании. Все готовые отправления с префиксом «R» просят передать в доставку до декабря.

С 1 августа можно забрать в отделении «Почты» вернувшуюся международную посылку без оплаты ее обратной транспортировки. Это касается отправлений «Мелкий пакет», «Посылка международная» и «EMS международное».