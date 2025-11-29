В Перми в преддверии Дня матери ожидается рост цен на цветы

Средняя цена букета на День матери в Перми составит 3370 руб., сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Основной объем заказов ожидается в предпраздничные дни, с 27 по 29 ноября. Эксперты платформы прогнозируют, что средняя стоимость букета в Перми может вырасти не более чем на 5%. В рейтинге популярных цветов ко Дню матери — французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы нежных, пастельных оттенков.

В ноябре 2025 года жители Перми заказывали авторские композиции на 30% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя цена такого подарка составила 3337 руб., что на 5% больше, чем годом ранее. Предполагается, что повышенный интерес к подобным композициям сохранится и перед Днем матери.

В прошлом году пермяки активно заказывали к празднику дубайский шоколад, но в этом ноябре спрос на него в городе сократился на 91%. Среди подарков, альтернативных цветам, в прошлом году были востребованы клубника в шоколаде и бенто-торты с персонализированным дизайном. По прогнозам, эта тенденция сохранится и сейчас. Одна упаковка ягодного десерта перед праздником будет стоить в среднем 2171 руб.— на 21% дороже, чем в прошлом году, а бенто-торт — 1545 руб. (на 8% дороже, чем год назад).