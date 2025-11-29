В Татарстане обнаружили неизвестную ранее часть Новошешминского городища

В Татарстане, близ Новошешминска, при подготовке к строительству объекта электрификации нашли неизвестную часть укреплений Новошешминского I городища. Об археологической находке сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Новошешминское I городище известно с 1877 года благодаря работам археолога Сергея Шпилевского. Этот памятник содержит культурные слои двух эпох: VI–VII веков нашей эры, когда здесь жили представители именьковской культуры, и периода Волжской Булгарии (XI–XIII века). До сих пор границы памятника не были зафиксированы по современным стандартам.

Исследователи обнаружили вал высотой до 2,15 метра и ров глубиной до 2,5 метра. Теперь Комитет по охране объектов культурного наследия должен утвердить границы и режим использования территории, внести данные в кадастровый учет и разработать проектную документацию для сохранения объекта.

Влас Северин