Андрей Бочаров рассказал о последствиях атаки на Волгоград, есть пострадавший

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о нейтрализации атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры региона силами ПВО Министерства обороны РФ. Атака на Волгоград произошла утром 29 ноября.

На ул. Маршала Еременко, 47Б, поврежден склад стройматериалов. Один человек пострадал, но госпитализация не понадобилась. Удары задели жилые дома на улицах Невская, 12, Муромская, 12, и проспекте Металлургов, 29. Повреждены стекла в квартирах, но пожарные службы быстро ликвидировали возгорания. На ул. Желудева, 11А, остекление на первых двух этажах было повреждено из-за обломков беспилотника.

Андрей Бочаров поручил оперативным службам уточнить масштабы повреждений и ликвидировать последствия. Также приведены в готовность пункты временного размещения для возможных эвакуированных. Напомним, накануне в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Ночью был сбит один беспилотник. Росавиация в 05:50 по московскому времени объявила о введении плана «Ковер» в аэропорту Волгограда.

Нина Шевченко