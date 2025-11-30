Освободившееся место в заксобрании от КПРФ может занять представитель партии из Губахи
Место скончавшегося депутата Законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Владимира Чулошникова может занять первый секретарь местного отделения Губахи Степан Федотовских. Как сообщил источник «Ъ-Прикамье» близкий к партии, его кандидатура сейчас рассматривается в ЦК КПРФ. Решение об этом может быть принято в ближайшее время. Подтвердить эту информацию у руководства партии в Пермском крае не удалось. В крайкоме партии отказались комментировать информацию, отметив, что это внутренняя информация. Сам Степан Федотовских не ответил на звонок «Ъ-Прикамье».
Степан Федотовских
Фото: Губахинское местное отделение КПРФ
Напомним, вчера на пленарном заседании заксобрания было принято решение о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова. Парламентарий скончался после болезни 22 октября. После прекращения полномочий крайком КПРФ в течении 14 дней может представить данные своего представителя партии в заксобрание. Так как Владимир Чулошников входил в первую тройку кандидатов от КПРФ на выборах в заксобрание края, его мандат стал «плавающим». Решение о передаче мандата должна решить партия.
Степан Федотовских родился в 1992 году в городе Кизел Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». С 2018 года является членом КПРФ. В 2022 году был участником СВО.