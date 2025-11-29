В Березниках продается торговый центр за 130 млн рублей

В Березниках на ул. Пятилетки, 85б, на продажу выставлен торговый центр «БУМ» за 130 млн руб. Как сообщается на сайте «Авито», на ул. Пятилетки, 85б, продается здание общей площадью 2750,3 кв. м. Стоимость объекта — 47,2 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть 130 млн руб. за весь актив.

Помещение оснащено кондиционированием, грузовыми и пассажирскими лифтами и электричеством мощностью 150 кBт. Возле здания расположены автобусная остановка и бесплатная городская парковка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в торговом центре расположены банк «Дом.ру», медицинский центр «Ваш доктор», магазины «Фикспрайс» и «Чижик».