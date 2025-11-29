Россия с начала года поставила в Венгрию 5,4 млрд кубометров газа

С января по октябрь 2025 года Россия экспортировала в Венгрию 5,4 млрд куб. м газа, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что поставки остаются стабильными.

«На сегодня у нас продолжается реализация контрактов по поставкам газа. В прошлом году были рекордные объемы поставок — 8,6 миллиардов куб. м газа»,— сказал господин Новак журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram). Он добавил, что Венгрия пользуется конкурентным преимуществом, так как оплачивает долгосрочные трубопроводные поставки, а не сжиженный природный газ.

28 ноября в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Господин Орбан перед встречей говорил, что намерен обсудить с господином Путиным вопросы энергетического сотрудничества и урегулирование конфликта на Украине.