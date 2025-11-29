В Ярославле завершили благоустройство сквера 950-летия

В Ярославле завершилось благоустройство сквера 950-летия, начатое в 2024 году. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Фото: мэрия Ярославля

«Заключительным этапом работ в сквере на пересечении проспектов Ленина и Толбухина стала подготовка грунта к озеленению, которое проведем уже весной с наступлением благоприятной погоды»,— написал господин Молчанов.

Благоустройство планировали завершить в 2024 году. Однако контракты с двумя подрядчиками были расторгнуты из-за невыполненных работ. Возобновил благоустройство в августе 2025 года муниципальный «Горзеленхозстрой».

Подрядчик своими и силами субподрядчиков провел электрические коммуникации, установил камеры видеонаблюдения, смонтировал спортивные и игровые площадки — для воркаута, панна-футбола, настольного тенниса и баскетбола. В сквере установили новые лавочки, урны и подвесные качели, а также современную модульную уборную.

Алла Чижова