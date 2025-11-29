Reuters: Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 3 декабря, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства сказал, что вместо господина Рубио на встречу может отправиться его заместитель Кристофер Ландау. Почему госсекретарь США планирует пропустить встречу, неизвестно.

Как уточняет Reuters, отсутствие госсекретаря Соединенных Штатов на саммите МИД стран НАТО «является крайне необычным». Последний раз пропуск визита госсекретаря обсуждался в 2017 году, когда должность занимал Рекс Тиллерсон. Тогда встречу перенесли, чтобы учесть график господина Тиллерсона.