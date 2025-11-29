Строительно-торговый центр стоимостью 4,1 млрд рублей открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся новый строительно-торговый центр федеральной компании «Петрович», общий объем инвестиций в строительство составил около 4,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Центр расположен на улице Лучистой.

Общая площадь торгового центра составляет около 48 тыс. квадратных метра, из них 5 тыс. квадратных метров занимает торговый зал с выставочными экспозициями. Складской комплекс позволяет поддерживать постоянный товарный запас более 40 тыс. наименований.

Торговый центр будет работать в круглосуточном режиме, предлагая покупателям широкий выбор строительных и отделочных материалов от проверенных производителей.

По словам директора развития сети «Петрович» на Урале Дамира Боголюбова, открытие центра в Екатеринбурге создало 200 рабочих мест. «Наем до сих пор продолжается. В настоящий момент закрыто 88% позиций»,— отметил он. В перспективе компания намерена открыть магазины в Челябинске, Перми и Тюмени.