Строительно-торговый центр стоимостью 4,1 млрд рублей открылся в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открылся новый строительно-торговый центр федеральной компании «Петрович», общий объем инвестиций в строительство составил около 4,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Центр расположен на улице Лучистой.
Фото: СТД «Петрович»
Общая площадь торгового центра составляет около 48 тыс. квадратных метра, из них 5 тыс. квадратных метров занимает торговый зал с выставочными экспозициями. Складской комплекс позволяет поддерживать постоянный товарный запас более 40 тыс. наименований.
Торговый центр будет работать в круглосуточном режиме, предлагая покупателям широкий выбор строительных и отделочных материалов от проверенных производителей.
По словам директора развития сети «Петрович» на Урале Дамира Боголюбова, открытие центра в Екатеринбурге создало 200 рабочих мест. «Наем до сих пор продолжается. В настоящий момент закрыто 88% позиций»,— отметил он. В перспективе компания намерена открыть магазины в Челябинске, Перми и Тюмени.
СТД «Петрович» — российская компания, основана в 2006 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. По данным сайта rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Санкт-Петербурге и второе в России среди конкурентов в своей отрасли, значительно превышая среднюю выручку по отрасли (106,5 млрд рублей).