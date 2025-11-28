Два человека погибли в ДТП с грузовиками и автобусом на Московском шоссе

Около девяти часов вечера 28 ноября на Московском шоссе водитель грузовика Volvo, двигаясь в сторону города, врезался в стоящие на выделенной полосе автобус «ПАЗ» и грузовик «КАМАЗ», а также наехал на находящихся рядом водителей транспортных средств, сообщает пресс-служба ГАИ.

ДТП на Московском шоссе с грузовиками и автобусом, в котором погибли два человека

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции ДТП на Московском шоссе с грузовиками и автобусом, в котором погибли два человека

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции

Известно, что водители ПАЗа и КАМАЗа меняли колеса. От полученных травм оба скончались на месте происшествия. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагедии.

Андрей Маркелов