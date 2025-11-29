Курс доллара. Прогноз на 1–5 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Более мягкая риторика регулятора может обусловить умеренное ослабление рубля На валютном рынке в целом сохраняется тенденция на укрепление рубля. За ноябрь доллар подешевел к рублю почти на 4%, а за три осенних месяца — на 6,4%. Тенденция на укрепление рубля подкрепляется прежде всего высокими процентными ставками в экономике. Таким образом, оно может продолжиться в первой декаде декабря. В дальнейшем динамика будет зависеть от решения и комментариев Банка России. Более мягкая риторика регулятора может обусловить умеренное ослабление рубля ближе к концу года, в то время как жесткая риторика, наоборот, поддержит снижение валютных курсов в направлении годовых минимумов.

Илья Федоров,

главный экономист Расширение дисконта в нефтяных ценах пока не повлияло на предложение валюты Рубль удерживает свои позиции. На фоне ослабления экспорта сохраняется и слабый импорт. Тут влияет и рост налогов, и в целом слабый спрос из-за высоких процентных ставок. Расширение дисконта в нефтяных ценах пока не повлияло на предложение валюты. Частично дисконт будет закрыт бюджетным правилом. Ожидать ослабление рубля раньше начала следующего года, когда ЦБ прекратит отложенные продажи валюты, не стоит. На мой взгляд, курс не превысит 82 руб. до конца года. Краткосрочный прогноз — 78–80 руб.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Ожидаем предновогодней активизации спроса на валюту как со стороны юрлиц На прошедшей неделе рубль, поддерживаемый повышенными продажами валюты со стороны экспортеров, которые готовились к пику налоговых выплат, смог продолжить тенденцию к укреплению. В результате пара юань/рубль отступила в район 11 руб. В пятницу, 28 ноября, завершился период уплаты налогов, в результате чего на следующей неделе курс национальной валюты не получит дополнительной поддержки. При этом мы ожидаем предновогодней активизации спроса на валюту как со стороны юрлиц (импорт), так и со стороны физлиц (зарубежный туризм). Эти факторы будут способствовать переходу пары юань/рубль к восстановлению. Так, к концу следующей недели китайская валюта может достигнуть середины нашего целевого диапазона 11–11,5 руб.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса У рубля нет поводов для продолжения роста Рубль сохраняет сильные позиции, несмотря на завершение налогового периода и падение цены на российскую нефть. Доллар на мировом рынке укрепляется. Инвесторы, хотя и не сомневаются, что в декабре Федрезерв понизит базовую процентную ставку, ждут более медленных темпов нормализации денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. У рубля нет поводов для продолжения роста, поскольку очередные надежды на позитив в геополитике не оправдались, при этом фундаментальная оценка рубля неизбежно будет снижаться в декабре на фоне сокращения экспортных доходов.