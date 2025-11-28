Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на уровне 27 093 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Новый МРОТ будет превышать прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2% и составит 48% от медианной заработной платы. По сравнению с текущим годом минимальная оплата труда увеличится на 20,7%.

МРОТ является базовой величиной для расчета зарплат, пособий и различных социальных выплат. С 2025 года его размер определяется на основе медианной зарплаты, что, как подчеркивают в Минтруде, позволяет точнее учитывать реальные доходы граждан и усиливать адресность социальной поддержки.